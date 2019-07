Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au semnat in februarie un acord care permite primirea fostei republici iugoslave, dupa incheierea disputei cu Grecia privind denumirea Macedonia. Procedura de ratificare dureaza in mod normal un an.



In privinta negocierilor cu UE, Comisia Europeana a recomandat oficial in mai inceperea procedurii. Pendarovski, aflat intr-o vizita in Slovenia, prima dupa ce a fost ales, a afirmat ca se asteapta ca Uniunea sa accepte in octombrie recomandarea respectiva.



In iunie 2018, guvernele de la Atena si Skopje au pus capat unui diferend de decenii…