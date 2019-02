Stiri pe aceeasi tema

- 14 persoane au murit într-un accident de autocar miercuri seara în Macedonia de Nord, potrivit ultimului bilanț comunicat de autoritați, relateaza AFP. Bilanțul precedent era de 13 persoane decedate.”43 de persoane au fost spitalizate, șapte au murit la locul accidentlui, iar șapte…

- Politia egipteana a anuntat duminica descoperirea unui mormant antic sub o casa - aflata in proximitatea piramidelor din Giza - ce apartinea unui barbat care a sapat ilegal si in secret doua santuri pentru a ajunge la acea camera funerara, informeaza Xinhua. "Am descoperit ca au fost facute excavatii…

- Politia de frontiera a landului german Bavaria a retinut 37 de traficanti de persoane si a impiedicat 696 de intrari ilegale in tara de la infiintarea sa in iulie 2018, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari MAJORE pentru aplicația WhatsApp: 'Impunem o limita de cinci mesaje,…

- Cand Dragnea a ajuns, la inceputul lui 2017, vataful Romaniei, și-a zis ca trebuie sa aplice la Ministerul de Interne modelul lui Charlie Chaplin - „ca sa fac o comedie, am nevoie doar de un parc, un polițist și o fata draguta”....

- Ministerul de Interne croat a declarat miercuri ca a salvat 15 migranti care riscau sa moara de frig dupa ce au ramas blocati in munti din cauza zapezii in timp ce incercau sa traverseze ilegal frontiera venind din Bosnia, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi!…

- Politia tunisiana a arestat un tanar de 18 ani in cadrul investigatiei asupra mortii unui jurnalist care s-a autoincendiat pentru a protesta impotriva conditiilor de viata dure din Tunisia, informeaza miercuri dpa, relateaza Agerpres.Intr-un comunicat emis marti seara, Ministerul de Interne…

- Poliția, Ministerul de Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt obligate sa plateasca 150.000 de euro daune morale pentru lipsa de reactie și neluarea unor masuri de protejare a vieții, in cazul unei femei care a murit impușcata de fostul concubin, scrie Mediafax. Decizia Curții de Apel…

- Politistii au oficial mai multa putere din cauza unei legi privind autoritatea politistului, promovat de Ministerul de Interne. Politia va putea intra intr-o locuinta fara acordul proprietarului pentru a salva o persoana sau pentru a preveni raspandirea unei epidemii. Acestea sunt doar doua dintre exemple.…