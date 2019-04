Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski, nou intrat in politica, a obtinut duminica o victorie zdrobitoare in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ucraina in fata presedintelui in exercitiu Petro Porosenko, reflectand amploarea nemultumirii alegatorilor fata de puterea actuala, conform unui…

- Fata in fata pentru prima data, cei doi rivali in alegerile prezidentiale din Ucraina, actorul de comedie Volodimir Zelenski si presedintele Petro Porosenko, s-au jignit vineri reciproc intr-o dezbatere pe cel mai mare stadion din tara, stadionul Olimpic, cu doua zile inainte de al doilea tur al alegerilor.…

- Cei doi contracandidați ajunși in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Ucraina, comediantul Volodimir Zelenski, și președintele in funcție, Petro Poroșenko, se confrunta fața in fața intr-o dezbatere electorala organizata pe stadionul olimpic din Kiev. In saptamana dinaintea alegerilor sondajele…

- Zelenski a obtinut peste 30% din sufragii, in timp ce presedintele Porosenko a obtinut aproape 18% din voturi. Fostul prim-ministru Iulia Timosenko a fost votata de 14% dintre ucraineni, potrivit acestui sondaj realizat de consortiul "Exit poll national", care reuneste trei institute de sondare a…

- Unul dintre favoritii scrutinului prezidential din Ucraina este actualul sef al statului, Petro Porosenko. El s-a nascut in 1965 in orașul Bolgrad din regiunea Odesa. La 9 ani, el s-a mutat cu familia in orașul Tighina, unde a invațat limba romana și a facut școala.

- Rata de participare la alegerile legislative desfasurate în Coreea de Nord la sfârsitul saptamânii trecute a fost de 99,99%, superioara celei de 99,97% înregistrate la scrutinul precedent, conform presei oficiale de la Phenian, transmite marti AFP, citata de Agerpres. Republica…

- Muhammadu Buhari a caștigat marți un nou mandat in funcția de președinte al Nigeriei, cea mai importanta putere economica din Africa, conform Comisiei Electorale din Nigeria, relateaza BBC și Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord