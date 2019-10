Stiri pe aceeasi tema

- Liderii de la Skopje au hotarât duminica organizarea de alegeri parlamentare anticipate în aprilie, dupa ce Uniunea Europeana a blocat începerea negocierilor privind aderarea statului la Blocul comunitar, scrie Mediafax, citând France 24. „Noi am ajuns la un consens…

- Sefii principalelor institutii ale Uniunii Europene au calificat vineri drept o "greseala istorica grava" blocarea inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania de catre anumite state membre la summitul UE de la Bruxelles, relateaza AFP si Reuters. "Este o greseala…

- "Este o greseala istorica grava', a acuzat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la conferinta de presa de dupa incheierea Consiliului European. Presedintele acestui for, Donald Tusk, a spus si el ca decizia reprezinta "o greseala", intrucat "o majoritate zdrobitoare a statelor membre…

- Potrivit Oficiului European de Statistica, cele șapte state europene supuse riscului de saracie și excluziune sociala sunt Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) si Spania (26,1%), scrie Mediafax. Cele mai reduse niveluri ale acestui…

- "Intotdeauna mi-am exprimat opozitia cand state membre ale UE, in acest caz Franta, din motive politice interne blocheaza extinderea Uniunii si alte proiecte de interes comun. Cunoastem cu toti importanta invitarii acum a Macedoniei de Nord si a Albaniei. Intr-o perioada in care exista o foarte puternica…

- Liderii principalelor institutii ale Uniunii Europene au cerut joi statelor membre sa inceapa discutiile de aderare a Macedoniei de Nord si Albaniei la Blocul comunitar, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.

- Uniunea Europeana va autoriza, probabil, începerea negocierilor formale de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, luna viitoare, urmând ca perspectiva de aderare la club sa contribuie la ancorarea în Occident a problematicei regiuni balcanice a continentului, scrie Bloomberg, preluat…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…