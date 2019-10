Premierul nord-macedonean Zoran Zaev a anuntat duminica organizarea de alegeri anticipate la jumatatea lui aprilie, in urma refuzului Uniunii Europene de a incepe negocierile de aderare a tarii sale la blocul comunitar, care era una dintre prioritatile mandatului sau, relateaza AFP.



"Am ajuns la un consens pentru alegeri la 12 aprilie 2020", a declarat Zoran Zaev dupa o intalnire cu cei mai importanti lideri politici ai tarii si presedintele Stevo Pendarovski.



Liderii europeni reuniti vineri intr-un summit la Bruxelles au constatat un blocaj in privinta deschiderii negocierilor…