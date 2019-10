Macedonia de Nord, aderare la NATO. Gabriel Leş: Se întăreşte securitatea în Balcani "Am felicitat-o pe doamna ministru pentru finalizarea cu succes a demersurilor de aderare la NATO, cea mai puternica alianta politico-militara din istoria lumii, in care Republica Macedonia de Nord va deveni, in curand, cel de-al 30-lea membru cu drepturi depline. Faptul ca vom fi 30 de aliati in cadrul NATO va face Alianta mai puternica si va contribui, in mod sigur, la imbunatatirea mediului de securitate din regiunea Balcanilor", a spus Gabriel Les intr-o declaratie de presa la sediul MApN. Macedonia de Nord, asigurata de sprijinul Romaniei Macedonia de Nord, asigurata de sprijinul Romaniei El a asigurat-o pe Radmila Sekerinska-Jankovska… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

