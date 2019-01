Stiri pe aceeasi tema

- Romania va sprijini o eventuala decizie de incepere a negocierilor cu Macedonia in vederea aderarii acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat miercuri ambasadorul roman la Skopje, Viorel Stanila, citat de MIA, scrie Agerpres. Având în vedere evoluţiile din UE, alegerile europarlamentare…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar a fost respins, marți seara, de Parlamentul britanic. Guvernul conservator al Theresei May este contestat de laburiști, care au depus o moțiune de cenzura.…

- "Noi trebuie sa avem un nivel de ambitie care sa ne permita la sfarsitul exercitiului sa zicem daca Romania are capacitatea si capabilitatea de a obtine lucruri in timpuri complicate (...) Am incredere in acelasi timp ca avem capacitatea de a avea valoare adaugata pentru consolidarea proiectului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara...

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului este "Prezentarea de catre doamna prim-ministru Viorica Dancila a Programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene". Un al doilea punct este prezentarea "Declaratiei Parlamentului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a preluat oficial, marti, mandatul de Presedinte al Consiliului Afaceri Generale, la finalul reuniunii ministrilor pentru afaceri europene care a avut loc la Bruxelles. Un punct important pe agenda de discutii la reuniunea CAG l-a constituit…