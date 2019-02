Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier cumplit a ajut loc miercuri seara. 13 oameni au murit, 4 sunt in coma și alți 30 sunt raniți, dupa ce un autocar s-a rasturnat. Tragedia a avut loc la 20 de kilometri de Skopje, Macedonia.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce,...

- 13 persoane au murit și alte zeci au fost ranite, miercuri, într-un accident de autocar, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza AFP.”13 persoane au fost omorâte. Sunt profund îndurerat”, a declarat Venko Filipce presei, care nu a putut preciza numarul raniților. Autocarul…

- Lumea muzicii e din nou in doliu! Rapperul britanic Blaine Cameron Johnson, cunoscut sub pseudonimul Cadet, a avut parte de o moarte fulgeratoare, la doar 28 de ani.Cadet a decedat sambata intr-un teribil accident de mașina, inainte de miezul nopții.

- Dezastru pe DN 65, in judetul Teleorman, dupa ce o masina a parasit carosabilul, izbindu-se de un copac aflat pe marginea drumului. Soferul si cei trei barbati aflati in autoturism au decedat, doua dintre victime fiind proiectate de forta impactului in afara autovehiculului. Desi s-au mobilizat si au…

- Gabriela Ripan, fiica patronului firmei Autotehnorom Suceava, Vasile Ion Ripan, a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs de un tanar despre care poliția suspecteaza ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. Șoferul, un tanar de 19 ani din Florești, conducea dinspre Gilau spre…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineata, pe DN 76, intre localitatile Tasad si Dragesti, judetul Bihor.Citeste si Judecatorii romani TRANȘEAZA cererea Turciei de extradare a jurnalistului Kamil Demirkaya: Ziaristul a cerut azil politic In accident au fost implicate un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 7, la Pauliș. In cadrul evenimentului rutier au fost implicate un autoturism și un TIR. „O victima este conștienta, blocata in autotren. Intervine Detașamentul Arad cu descarcerarea, SMURD Vladimirescu și o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad, de la…