Macaulay Culkin a decis ca in 2019 sa iși schimbe oficial cel de al doilea prenume. Starul din filmul „Singur acasa” vrea ca numele Carson sa dispara definitiv. In acest sens, el a facut un sondaj online și a lasat alegerea in mainile fanilor sai. Iar fanii au ales… Macaulay Culkin. Astfel, in 2019, numele actorului se va schimba, oficial, din Macaulay Carson Culkin in Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Pe data de 26 noiembrie, actorul a anunțat ca iși dorește un alt nume mijlociu și i-a rugat pe fani sa vina cu sugestii. Iar internetul a raspuns pe masura. Printre propuneri s-au numarat „Shark…