- Cu toate acestea, Macaulay Culkin a jucat in continuare in mai multe filme, dar si-a facut si o formatie de rock, The Pizza Underground. Acesta a revenit in rolul care l-a consacrat intr-o reclama pentru compania Google. De data aceasta, Kevin este un tip matur Macaulay Culkin, in varsta de 38 de ani,…

- Seria de filme Singur Acasa (Home Alone) este una dintre cele mai indragite la nivel mondial, fiind difuzata in jurul lumii in preajma Craciunului. Aceasta este responsabila si pentru faima lui Macaulay Culkin, care din pacate nu s-a bucurat de o cariera prolifica dupa ce a crescut. Acesta a inceput…

- Toata lumea va respecta tradiția anuala de a viziona seria Singur Acasa de Craciun. Conform BBC, un cadou de sarbatori este reinvierea lui Kevin McCallister jucat de Macaulay Culkin. Din pacate, nu este un...

- Macaulay Culkin, actorul care il juca pe Kevin in Singur Acasa a revenit in postura de a ramane singur in noaptea de Craciun, dar de data asta are și o asistenta. Cum arata clipul, vedeți mai jos:

- In 2012, tabloidele de peste Ocean scriau ca Macaulay Culkin ar fi cheltuit nu mai puțin de 6.000 de dolari lunar ca sa cumpere droguri, mai exact heroina, scrie digi24.ro. La patru ani de la aceste articole, Culkin, atunci in varsta de 35 de ani, a dat un raspuns. Din acesta nu reiese ca nu ar fi…

- Daca in perioada 2012-2013, fanii iși faceau griji ca actorul Macaulay Culkin, celebru datorita rolului Kevin McCallister din seria "Singur Acasa", este la un pas de moarte, astazi acesta arata mai bine ca niciodata.

