Macara prăbușită în Seattle. Patru oameni au murit iar alți patru sunt răniți |VIDEO O macara de pe un bloc in construcție s-a prabușit in Seattle, ucigand patru persoane. Alte patru au fost ranite, dar viața lor nu este in pericol, au precizat autoritațile americane. Macaraua a cazut peste patru mașini aflate pe un bulevard circulat din oraș. Doi macaragii dar și alte doua persoane din mașini și-au pierdut viața. Pana acum nu se cunoaște cauza prabușirii gigantului de oțel, dar unul din martorii tragediei a precizat ca vantul batea destul de tare. „A fost ingrozitor”, a declarat pentru The Seattle Times Esther Nelson, o cercetatoare in biotehnologie, care lucra intr-o cladire… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru persoane au murit inainte ca pompierii sa ajunga la fata locului, a declarat comandantul pompierilor Harold Scoggins, scri news.ro. Doua dintre ele erau operatori ai macaralei, iar celelalte doua se aflau in masini. Trei persoane - inclusiv o mama si copilul ei - au fost…

- Un tramvai a deraiat in Galați iar primul vagon a ajuns aproape transversal in strada, blocand complet circulația pe sensul de mers. Incidentul a avut loc vineri și a fost remediat intr-o ora de angajații societații de transport, care au repus tramvaiul pe șine. Tramvaiul s-a oprit la doar un metru…

- Aeroportul Otopeni este extrem de aglomerat vineri dupa amiaza. Zeci de romani așteapta imbarcarea in curse externe, iar la culoarele de check-in sunt deja cozi de zeci de pasageri. Aeroportul Internațional Henry Coanda a fost luat cu asalt de persoanele care calatoresc in strainatate in apropierea…

- Presedintele Iohannis condamna atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel walk past debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and churches holding Easter…

- Inaintea meciului de Fed Cup dintre Romania și Franța, Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, le-a trimis un mesaj fetelor din echipa fostei sale eleve. Cahill a postat pe Twitter un mesaj in limba romana, iar gestul sau a fost apreciat atat de Simona Halep cat și de sute de internauți. ”Nu…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana. Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui american,…

- O explozie uriașa s-a produs, sambata seara, la o cladire din Paris in timpul unui incendiu. Pompierii francezi intervin cu mai multe mașini pentru a stinge focul uriaș, scrie RT. Incendiul s-a produs in arondismentul 19 al capitalei franceze. DEVELOPING: A massive fire, followed by an explosion, has…