Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Suru locuia in Italia si venise in Romania pentru a sarbatori Pastele alaturi de familia ei. Insa, tanara a fost gasita fara suflare langa padurea de la marginea localitatii Secu, Caras-Severin. Desi initial fratele fetei a spus ca ar fi plecat cu intentia de a se sinucide, acum anchetatorii…

- S-a aflat identitatea tinerei care a fost gasita moarte in padurea de la Secu, Caraș-Severin. In varsta de 29 de ani, Anamaria Suru locuia in Italia și venise in Romania pentru a sarbatori Paștele.

- Un incendiu puternic a izbucnit luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris. Au aparut primele imagini din interiorul catedralei afectata puternic. Marți dimineața, pompierii capitalei franceze au declarat ca incendiul este sub control. Primarul Parisului, Anne Hidalgo, citata de o jurnalista de la…

- Ford Puma va fi cel de-al doilea model pe care Ford il va produce in Romania, la uzina de la Craiova. Urmeaza sa fie comercializat din toamna acestui an, iar producția va merge in paralel cu modelul Ford EcoSport. Denumirea de Puma a mai fost folosita și la un model lansat in 1999. Spre deosebire de…

- La scurt timp dupa finalizarea protestului ”Romania vrea autostrazi”, Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc transmite romanilor un mesaj chiar de la locul unde au inceput lucrarile pentru Autostrada Moldovei....

- Imagini infioratoare in Parcul Herastrau, unde un barbat s-a inecat in apele lacului. Anchetatorii iau in calcul varianta unei sinucideri pentru ca omul ar fi lasat un bilet de adio arata primele indicii ale anchetatorilor. Alerta s-a dat miercuri, in jurul orei 10. Mai multe ambulanțe au fost trimise…

- Matteo Politi, alias Matthew Mode, escrocul care a operat in patru clinici private din Romania fara sa aiba studii de medicina, a fost adus la audieri la Secția 4 din București, informeaza Libertatea. Matteo Politi a fost ridicat miercuri dimineața, in jurul orei 6, de polițiștii de frontiera de la…

- O noua stire fake a ingrozit Romania. „S-a stins din viața cel mai indragit artist al poporului Nicolae Furdui Iancu, la varsta de 63 de ani”, acesta era titlul pe site-ul stiri-de-urgenta.info. In textul știrii, Nicolae Furdui Iancu s-ar fi stins din viața in locuința sa din Alba Iulia din cauza unui…