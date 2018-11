Stiri pe aceeasi tema

- Oana Ioja, fiica unui om de afaceri din Arad, a fost gasita moarta in casa, in aceasta dimineata. Tanara de 32 de ani urma sa se casatoreasca peste numai cateva luni si urma sa plece in Spania in luna de miere, scrie observator.tv. Fiica omului de afaceri Livius Ioja a fost gasita…

- Clipe de coșmar pentru Anamaria Prodan! Soția lui Reghe a ajuns pe mana medicilor, miercuri seara (31 octombrie), dupa ce ar fi sunat personal la 112. Ambulanța nu a luat-o de acasa, ci de pe strada, potrivit unor surse apropiate de impresra. Anamaria Prodan a sunat la 112 din mașina personala! Vedeta…

- Roxana, fata lui Giani Kirița, e mai indragostita ca niciodata! Puștoaica se iubește cu un coleg de liceu și are grija sa arate lumii intregi cat este de fericita. Daca de Giani Kirita stim mai multe despre viata lui privata, decat cate goluri a inscris in cariera lui, ei bine, si fata lui, Roxana…

- Sarah Dumitrescu (18 ani), fiica cea mica a Anamariei Prodan, arata intr-un mare fel! Inalta, zvelta și cu o silueta de manechin, superba blonda a facut furori zilele trecute, dupa ce a publicat o imagine in costum de baie. Sarah are un corp fara cusur! Nici urma de celulita pe trupul tinerei, care…