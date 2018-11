Mac Miller a murit din cauza unui amestec toxic de droguri

Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 7 septembrie, anunțul ca rapperul Mac Miller, in varsta de 26 de ani, a murit zguduia intreaga industrie muzicala. Acum, la doua luni de la tragicul incident, potrivit unui raport toxicologic al medicului legist, cantarețul a murit din cauza unui amestec de fentanil și cocaina.

- Julia Louis-Dreyfus nu a vrut sa comenteze deloc despre moartea surorii sale și nici sa faca public acest moment dureros. Potrivit informațiilor aparute in presa internaționala, Emma Louis-Dreyfus a murit in luna august, mai exact pe data de 13. Cauza morții femeii in varsta de 44 de ani a fost o…

- Doua persoane au murit, iar cel putin 13 sunt in stare critica din cauza consumului excesiv de droguri. Totul s-a intamplat in timpul unui festival de muzica din orasul australian Sydney. Potrivit politiei, alti 700 de oameni sunt sub supravegherea medicilor.

- Rapper-ul amrican Mac Miller a decedat la varsta de 26 de ani, informeaza contactmusic.com. Starul – care a avut o relație intens mediatizata cu Ariana Grande – a fost gasit inconștient in locuința sa din San Fernando Valley, vineri, și a fost declarat mort de paramedicii ajunși la fața locului. Miller…

