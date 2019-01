Stiri pe aceeasi tema

- Legal sunt casatoriți, dar merg pe drumuri separate. Nu mai e cale de intors pentru Culița Sterp și Carmen de la Salciua, iar recent artistul a fost surprins in compania unei domnișoare misterioase.

- Christopher Cooksey, in varsta de 33 de ani, un fost boxer britanic, a inceput sa o abuzeze fizic pe partenera sa, Stephanie Watkins, in varsta de 29 de ani, dupa ce a devenit gelos pe relațiile anterioare avute de aceasta, scrie libertatea.ro. Cei doi s-au cunoscut in sala de sport, in septembrie…

- Ilie Balaci a fost casatorit vreme de 44 de ani cu Daniela Balaci, femeia care i-a daruit cele doua fete, Lorena si Liana. Fosta mare glorie a fotbalului romanesc s-a casatorit cu iubita lui din liceu pe vremea cand Daniela avea 17 ani, iar el doar cu un an mai mult! CAT A COSTAT inmormantarea…

- In jurul nostru circula numai vesti bune! In weekend, fostul sot al ducesei de Sussex s-a casatorit cu cea cu care avea o relatie de lunga durata. Trevor Engelson si Tracey Kurland au ales ca ceremonia intima sa aiba loc in L.A. Coincidenta sau nu, Trevor, in varsa de 41 de ani, a cerut-o de nevasta…

- Raffaella Fico, fosta iubita a fotbalistului Ronaldo, a declarat la un post TV din Italia ca nu crede in acuzatiile care i se aduc fotbalistului despre presupusul viol si a vorbit despre obsesia pe care Ronaldo o avea in perioada in care cei doi erau impreuna. Raffaella Fico nu crede in acuzațiile…

- Un barbat si-a scos iubita la licitatie pe Ebay si a primit o oferta de 80.000 de euro, dar si o intrebare esentiala pentru posibilul cumparator: “Cati proprietari a mai avut?”. Din dorinta de a-i face o farsa iubitei sale Kelly, de 37 de ani, Dale a postat un anunt pe celebrul site de licitatii […]…