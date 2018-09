Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Niculescu a debutat cu victorie pe banca lui Dinamo, in fața unui adversar modest, 3-1 cu Dacia Unirea Braila in 16-imile Cupei Romaniei. (Detalii aici) "Sunt impresii bune, dar și ingrijoratoare. Am vazut ca unii dintre jucatori, care au venit mai tarziu, sunt in urma cu pregatirea. Este o…

- Claudiu Niculescu (43 de ani) a anuntat, marti seara, imediat dupa calificarea in optimile Cupei Romaniei (3-1 la Galati, cu Dacia Unirea Braila), ca e foarte aproape sa-l convinga pe Gicu Grozav (27 de ani) sa revina in Stefan cel Mare: "Cred ca se va rezolva zilele viitoare", a...

- Dinamo s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, la Galati, cu scorul de 3-1 (2-1), ultima clasata din Liga a II-a, Dacia Unirea Braila.Au marcat: Ricardo Grigore '6, Nistor '8 si '71 / Maxin 21 Chinezul Lu Yuefeng (Dacia) a fost eliminat in minutul…

- Jucatorii lui Dinamo sfideaza ordinul lui Negoița și il cer pe Ionel Danciulescu inapoi la club! Ricardo Grigore și Nistor au marcat rapid pentru 2-0 la Galați, in meciul din "16-imile" Cupei cu Dacia Unirea Braila, apoi au aratat tricoul cu un mesaj de susținere pentru fostul director general. Mesajul…

- Plecat de la Dinamo in aceasta saptamana, Ionel Danciulescu (41 de ani) a vrut sa fie aproape de prietenul Claudiu Niculescu (43 de ani) la debutul pe banca tehnica a "cainilor". Fostul director sportiv a luat loc la tribuna oficiala a stadionului din Galati, iar jucatorii...

- Chiar daca a demisionat din funcția de director general in urma cu doar 24 de ore, Ionel Danciulescu nu poate sta departe de Dinamo și de bunul sau prieten Claudiu Niculescu, aflat la debutul ca antrenor al "cainilor". Danciu a facut deplasarea la Galați, unde Dinamo intalnește Dacia Unirea Braila…

- Dacia Unirea Braila incheie prima zi dedicata 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei prin meciul cu Dinamo, care are loc marți seara, de la ora 20.45. Organizatorii au decis ca jocul cu trupa antrenata de Florin Bratu sa se dispute la Galați, pe stadionul Oțelul. "Sigur ca interesul ar fi fost extraordinar…

- Pana la urma, lucrurile incep sa se limpezeasca in privința arenei „Motorul”. Deși, probabil, suprafața de joc nu va fi una tocmai perfecta, dupa cum striga chiar Ionuț Popa, ea va fi gata de joc pana la finele acestei luni. Promisiuni ferme Ieri, team-managerul clubului UTA, Marian…