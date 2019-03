Stiri pe aceeasi tema

- O parte din actorii Teatrului Național București au protestat, duminica seara, in fața instituției, intre aceștia numarandu-se Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Marius Manole și Mihai Calin, care au cerut demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, și abrogarea OUG 7, relateaza Mediafax.Vezi…

- Uneori e nevoie de ore de munca, alteori e de ajuns o fracțiune de secunda. Fotografia, arta de a surprinde o scena completa și complexa intr-un cadru, a fost și continua sa fie o provocare pentru omul din spatele camerei. Unele imagini iși spun singure povestea, altele il lasa pe privitor s-o imagineze,…

- O localitate din Europa are una dintre cele mai ciudate situatii admnistrative din lume: are in jur de 30 de granite in interiorul ei. Locuitorii nu doar ca reusesc sa faca fata, dar chiar profita de aceasta anomalie.

- De la stanga la dreapta: Liviu Dragnea, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu (foto: Mediafax) Problema de fond a presedintiei Romaniei este aceea ca atat Partidul Social Democrat, cat si ALDE, componentele coalitiei guvernamentale, nu au nici un fel de sustinere in Europa, fiind chiar adversare…

- In luna decembrie 2018, in Parlamentul de la Bucuresti, prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat cele patru puncte majore ale programului presedintiei romane a Consiliului Europei, in perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2019. Ce prioritati are Viorica Dancila pentru Europa? Cele patru propuneri ale prim-ministrului…

- Mai multe publicatii franceze au tratat subiectul preluarii presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania cu scepticism, criticand „derivele antieuropene de la Bucuresti” si comparand Romania cu „o bataie de cap pentru Europa”, potrivit Mediafax. Cotidianul francez Le Monde a…

- "Este o perioada dificila și confuza pentru PSD, care traiește cea mai grava criza politica a sa", a spus Ion Iliescu, in Le Figaro. De asemenea, fostul presedinte spune ca PSD a ajuns sa lupte pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea de problemele penale. "Poziția personala a lui Dragnea, cu problemele…

- Ion Iliescu a vorbit pentru cotidianul francez „Le Figaro” despre problemele cu care se confrunta Partidul Social Democrat. Fostul președinte a afirmat ca PSD „traiește cea mai grava criza politica a sa”. „Romania, țara unui singur partid” este titlul reportajului realizat de jurnaliștii Le Figaro care…