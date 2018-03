Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si fostul campion mondial de culturism Arnold Schwarzenegger s-a trezit dupa interventia chirugicala pe cord deschis pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani si a rostit celebra replica din Terminator ''M-am intors'', a spus vineri purtatorul…

- Doi turiști s-au plimbat cu un jeep in safari și au admirat de la departare priveliștea și animalele salbatice. La un moment dat, insa, gheparzii au devenit curioși și s-au apropiat sa descopere ce era acea mașina. S-au apropiat mai mult decat și-ar fi dorit cei doi turiști, ba chiar…

- Delia s-a trezit in casa cu un fan infocat. Mai exact, un alt barbat era așteptat de artista in locuința ei, iar confuzia creata a starnit amuzamentul celor din jur. Abia dupa cateva minute si-au dat seama ca persoana respectiva nu este cea pe care o asteptau, ci este un fan de-ai Deliei, potrivit Antena…

- Ieseanul de 36 de ani caruia i s-a recomandat un transplant de plamani pentru a supravietui nu are nici cea mai vaga idee despre cand si unde va face operatia. Mugurel Amaritei asteapta de aproape trei ani un raspuns de la Ministerul Sanatatii, prin autoritatile sanitare, care sa ateste ca va primi…

- Masinile constantenilor au fost acoperite peste noapte de un praf saharian de culoare rosiatica adus de ciclon format in partea de nord a Africii.Fenomenul e cu atat mai neobisnuit in judet deoarece ninsoarea si praful saharian a format asa numita ninsoare portocalie. ...

- Shurubel a facut in aceasta dimineața un wake up call senzual de excepție Larisei, in varsta de 15 ani. Iubitul ei Dan a inscris-o, așadar colegul nostru s-a straduit sa o seduca telefonic cu plaja, scoici, chitara, iar Larisa i-a facut și ea doua surprize. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct...…

- Doru Roman, soțul jurnalistei și scriitoarei Simona Catrina, cea care s-a stins din viața in urma cu un an, dupa o lupta crancena cu cancerul a fost invitat in cadrul emisiunii "Totul pentru dragoste". Este prima sa apriție, de cand și-a pierdut jumatatea, in urma cu exact un an.

- Cyborgi asemanatori cu cel din Terminator ar putea deveni ''al patrulea serviciu de urgenta'' in urmatorii 50 de ani, conform unui futurolog. Acestia ar putea functiona in conditii de vreme extrema pe care oamenii si masinariile existente...

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com. Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza…

- Tu ți-ai imaginat vreodata cum ar fi sa fii trezit la 6 de o pacaleala? Ionuț i-a facut o propunere super amuzanta lui Cristian Robe, iar reacția lui a fost suuper amuzanta și o poți asculta mai jos! Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct la Virgin Radio Romania, poti alege cine... View Article

- Tanara polițista din Vrancea Lenuța Cernica, diagnosticata cu tumoare cerebrala, a fost operata cu succes la International Neuroscience Institute din Hanovra, Germania. Astfel, polițista pentru salvarea careia o țara intreaga s-a mobilizat exemplar, ajutand-o sa stranga banii necesari intervenției chirurgicale,…

- Un barbat din Preajba, comuna Malu Mare, judetul Dolj, si-a gasit masina cazuta intr-o groapa care s-a format peste noapte in fata curtii acestuia. Practic, drumul s-a surpat in urma lucrarilor de introducere a sistemului de canalizare, care au avut loc in toamna anului trecut. „De dimineata…

- Ajunsi dupa cinci zile de la prima ninsoare sa deszapezeasca, reprezentantii firmei care se ocupa de acest serviciu in municipiu au ridicat, intr-o parcare, un munte de zapada in spatele a doua masini parcate.

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Victor Slav, primele declarații dupa operația la picior. Iubitul Biancai Dragușanu s-a accidentat la schi și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Realizatorul tv a vorbit despre momentele grele prin care trece. Victor Slav s-a accidentat grav, la munte , iar acesta a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor.…

- Neymar va suferi o interventie chirurgicala la finalul acestei saptamani, care il va tine departe de gazon pentru aproximativ trei luni, dar preparatorul fizic al nationalei Braziliei a declarat ca atacantul de la Paris St Germain va fi gata de joc pana la inceputul Cupei Mondiale.

- La data de 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Operatia, care a durat sapte ore, a avut loc pe 14 februarie la Spitalul Nair. Stirile despre aceasta procedura nu au aparut insa decat recent dupa ce spitalul s-a asigurat ca interventia chirurgicala a avut succes, in conditiile in care pacientul - Santlal Pal - si-a revenit dupa operatie, au indicat…

- Chirurgii din orasul indian Mumbai au extirpat o tumoare pe creier de 1,87 kilograme de la un barbat de 31 de ani, aceasta fiind, in opinia specialistilor respectivi, cea mai mare tumoare cerebrala din lume, informeaza DPA. Operatia, care a durat sapte ore, a avut loc pe 14 februarie la Spitalul Nair.…

- DIMINUARI…Modificarile salariale ale politistilor au venit cu surprize la care nimeni nu se astepta. Anuntatele majorari s-au dovedit a fi, de fapt, o mare minciuna si politistii vasluieni s-au trezit cu mai putini bani in conturi, comparativ cu lunile din urma. In functie de vechime, unii politisti…

- Poliția Locala Satu Mare a organizat in noaptea de joi, 15 spre azi, 16 februarie, o acțiune in blocul de pe strada Horea 6. Persoanele care locuiau fara forme legale au fost sancționate contravențional și se va dispune evacuarea acestora. Acțiunea oamenilor legii vine dupa controalele efectuate pe…

- Saptamana trecuta, Luc Mahieux, un locuitor din Dinant, Belgia, s-a trezit ca a devenit cel mai bogat om din lume. Acesta a descoperit ca a primit un transfer bancar de nu mai putin de 2.000 de miliarde de euro in contul sau.

- Cantareața Raluka ne-a povestit cum se simte dupa operația la corzile vocale din urma cu un an, dar și despre cariera și viața sa, inclusiv experiențele pe care le-a trait la filmarile pentru un show TV. In luna februarie a anului trecut, Raluka marturisea ca s-a operat la corzile vocale pentru ca risca…

- In filmele sale paralele cu realitatea Aradului, primarul Gheorghe Falca reactioneaza dupa ce s-a aflat ca de luni Aradul va ramane fara caldura. Intr-un comunicat de presa, Gheorghe Falca anunta ca reprezentantii Ministerului Energiei, ai Primariei Municipiului Arad, ai CET Arad si ai Romgaz se vor…

- In data de 6 februarie a.c., a fost realizata, in premiera pentru sistemul medico-militar, interventia chirurgicala de ablatie, partiala sau totala, a timusului (glanda situata in partea anterioara inalta a toracelului, deasupra inimii) prin abord transcervical, la o pacienta diagnosticata cu Miastenia…

- Mariuca Caruntu a ieșit invingatoare din lupta cu boala dupa cele trei operații prin care a trecut in decursul unui singur an. Cu toate acestea, din doua in doua luni, copila trebuie sa ajunga in Italia, țara in care a facut intervențiile chirurgicale, pentru a se asigura ca boala nu a recidivat. Pentru…

- Actorul de la Hollywood și fostul guvernator al orașului California, Arnold Schwarzenegger, și-a vandut mașina Bugatti Veyron cu un preț de 2,5 milioane de dolari, kilometrajul automobilului aratabd ca au fost parcurși doar 1,600 de kilometri, transmite Rador.ro.

- [caption id="attachment_39834" align="alignleft" width="300"] Foto: facebook.com/GaburiciChiril[/caption] ”Am mers cu trenul de Ungheni pana la Sipoteni. Am discutat cu pasagerii, cu angajați ai Caii Ferate, despre problemele cu care se confrunta”, a postat, ieri seara, pe pagina sa de facebook, ministurl…

- Ella Johannessen, o studenta de 23 de ani din Marea Britanie, vorbea la telefon cu mama sa, in timp ce calatorea cu trenul spre Peterborough. Fata s-a plans ca este extrem de suparata și stresata...

- Omul de afaceri, fostul fondator al trupei ”Paraziții” a suferit o intervenție chirurgicala in urma unor dureri insuportabile la ambele picioare. Alexandru Francu a ajuns la bisturiu pentru a putea merge fara probleme! Alexandru Francu a trecut prin momente foarte grele, iar singura soluție a fost o…

- Internetul are, printre multe altele, doua mari probleme de actualitate: stirile false si asa numitii „troli”. Cu cea de-a doua amenintare a avut de a face recent o tanara care a lansat o campanie pe platforma de crowdfunting Gofundme pentru a-si micsora sanii. Operatia costa cateva mii de lire, bani…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Mai multi pensionari din Moisei, Maramures, s-au trezit, peste noapte datori vanduti. Fara sa stie, au devenit giranti pentru unele imprumuturi care nu au mai fost returante la CARP Sighetu Marmatiei. Conform unor surse neoficiale, in aceasta situatie s-ar afla zeci de pensionari.

- Un tanar și-a donat o parte din ficat unei necunoscute. Romeo Kulcsar, de 23 ani, din Tașnad, județul Satu Mare a salvat viața unei tinere necunoscute pentru el, Marcuș Anett, in varsta de 24 de ani, din Chereușa, același județ. ”Am venit anul trecut in concediu și am auzit de cazul lui Anett… Apoi…

- Tanara Anett Marcus, in varsta de 23 de ani suferea de ciroza hepatica autoimuna, adica propriul sistem imunitar ii ataca celulele hepatice, boala fiind incurabila. Singura ei șansa era un transplant de ficat. Din fericire, transplantul de ficat se poate face de la un donator in viața. Salvarea ei a…

- Cea mai noua varianta a emblematicului model Mercedes G Class a fost lansata cu fast la Salonul auto de la Detroit, pentru presa, iar invitat special la eveniment a fost actorul Arnold Schwarzenegger. Cu palarii texane pe cap(si ciocnind shots-uri cu snaps), Schwarzenegger si Dieter Zetsche, boss-ul…

- Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, informeaza Romania TV. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut controla masina. Citeste si Accident GRAV in zona Sema Parc din Capitala. Trei persoane au ajuns la SPITAL A rupt un gard…

- Un șofer din Navodari s-a trezit cu mașina invelita in folie. Nu se știe daca barbatul a fost ținta unor glume, insa imaginea a creat reacții amuzante in mediul virtual. Un șofer din Navodari s-a trezit cu mașina infoliata, dupa ce i-ar fi luat locul unui al conducator auto. “Cea mai șmechera prelata.…

- Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat intr-un interviu pentru evenimentul zilei care sunt riscurile operatiei pentru micsorare a stomacului iar acestea sunt devastatoare. Medicul explica faptul ca atractia creierului pentru mancare ramane si dupa interventie, insa stomacul nu mai permite…

- Au petrecut de minune de Revelion, s-au bucurat de zapada și de distracție in stil sarbesc, dar la trezire au avut parte de o surpriza extrem de neplacuta! Cinci romani plecați in vacanța la Kopaonik, in Serbia, au ramas fara mașini și spun ca au slabe șanse sa le mai recupereze.