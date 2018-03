Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si fostul campion mondial de culturism Arnold Schwarzenegger s-a trezit dupa interventia chirugicala pe cord deschis pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani si a rostit celebra replica din Terminator ''M-am intors'', a spus vineri purtatorul de cuvant al vedetei,…

- "M-am intors", a spus Arnold Schwarzenegger, in varsta de 70 de ani, cand s-a trezit dupa operatia pe cord deschis, a spus purtatorul de cuvant al actorului din filmul "Terminator", relateaza AFP.

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost implicate, vineri, intr-un accident produs pe DN 72, care leaga Ploiestiul de Targoviste, coliziunea avand loc intre doua masini in zona parcului industrial Ploiesti. Elicopterul SMURD a fost solicitat la fața locului, scrie realitatea.

- Ibdragitul actor Arnold Schwarzenegger a fost operat de urgenta pe cord deschis, au informat surse medicale din spitalul in care a fost internat.Actorul de origine austriaca si fostul guvernator al statului California a ajuns de urgenta joi la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, unde…

- Arnold Schwarzenegger, fostul campion mondial de culturism, star al filmelor de actiune si guvernator al Californiei a fost supus vineri unei interventiii chirugicale de urgenta pe cord deschis, dupa aparitia unei probleme la o valva cardiaca, conform TMZ, citat de AFP. Operatia a durat mai multe ore,…

- Arnold Schwarzenegger a suferit vineri o operație de urgența pe cord deschis, a informat site-ul TMZ. Actorul in varsta de 70 de ani a fost supus unei proceduri de inlocuire a valvei. TMZ, citand surse apropiate starului din „Terminator” scrie ca fostul guvernator de California s-a prezentat joi la…

- Un apel la 112 a pus in alerta, in aceasta dupa-amiaza, echipajele de intervenție din Dej! Pompieri, polițiști și o ambulanța s-au deplasat de urgența pe strada Aleea Zorilor de pe Dealul Florilor pentru a interveni la un caz. In jurul orei 17:50, echipajele de intervenție din Dej – o autospeciala de…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Un barbat a fost gasit decedat joi dimineața in locuința sa din Garla Mare. Pompierii urmeaza sa stabileasca cauzele producerii incendiului. Incendiul a avut loc joi, 22 martie, la Garla Mare, in interiorul unei case de locuit. Prima intervenție a fost asigurata de Serviciul de Voluntari pentru Situații…

- DGA face, luni, perchezitii la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, un medic fiind acuzat ca a conditionat in repetate randuri actul medical. Cauza a fost deschisa dupa ce un pacient a sustinut ca i s-au cerut bani pentru o interventie.

- Simona Gherghe a fost nevoita sa suporte o interventie de indepartare a papiloamelor aparute pe timpul sarcinii. Din cauza imunitatii scazute, vedeta sustine ca i-au aparut mai multe papiloame in jurul gatului si ca a fost nevoita sa si le scoata. Ea a tinut sa isi anunte si fanii ca se simte bine. …

- Cyborgi asemanatori cu cel din Terminator ar putea deveni ''al patrulea serviciu de urgenta'' in urmatorii 50 de ani, conform unui futurolog. Acestia ar putea functiona in conditii de vreme extrema pe care oamenii si masinariile existente...

- Arnold Schwarzenegger susține, zilele acestea, delegația SUA la Jocurile Paralimpice, competiție care se desfașoara la PyeongChang, in Coreea de Sud. O fotografie prin care Schwarzenegger iși dorea sa ii incurajeze pe cei 68 de sportivi americani a starnit numeroase comentarii pe Facebook, iar unul…

- Astazi in incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost donate doua autospeciale și a echipamentului de intervenție oferite pentru salvatorii și pompierii din stanga Nistrului de „Operațiunea Florian" din Marea Britanie.

- De ce s-a intors Angela Similea in Romania , dupa o perioada lunga petrecuta peste Ocean? Indragita doamna a muzicii ușoare romanești a dezvaluit ca are de onorat cateva contracte și de rezolvat cateva probleme administrative. Nu va sta mult, o trage ața inapoi la fiul sau, in America. Angela Similea…

- Un amant ascuns in dulap, o cearta domestica, o prima interventie a politiei soldata cu o dubla arestare si o doua interventie a fortelor de ordine provocata de disperarea amantului ramas captiv. Asa se poate rezuma situatia provocata de o femeie din orasul german Bremerhaven, ingrozita de gandul ca…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut 114 misiuni de intervenție. Astfel, personalul ISU a raspuns la 12 solicitari in domeniul situațiilor de urgența, din care trei pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistența persoane, o asanare…

- O explozie a avut loc, in cursul acestei dimineți, intr-un apartament situat pe strada Toporașilor, din Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, a explodat o centrala pe gaz și nu sunt persoane ranite. ”Detașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un SMURD,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- "Din primele informatii pe care le avem, accidentul s-a soldat cu sapte victime", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Petru Iftene. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de…

- Astfel, eleva ar avea nevoie urgenta de o interventie chirurgicala la o clinica privata din Viena. Puteti fi alaturi de frumoasa si talentata eleva donand orice suma in cele doua conturi deschise pe numele mamei sale, Fumu Carmen Maria. RO66BTRLRONCRT0359194901 - cont RON RO16BTRLEURCRT0359194901 -…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, care a suportat politraumatism și multiple fracturi a fost adus ieri cu un echipaj de tip C1 SMURD de la Edineț la Chișinau. Decizia a fost luata de medicii care trateaza pacientul.

- Dupa o interventie foarte dificila care s-a intins pe mai bine de 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au reusit sa salveze astazi o femeie de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Unirii din Municipiul Tg-Jju. Apelul a fost initiat de catre o doamna care semnala faptul ca in interior se afla sotul ei. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD…

- In ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Leordeni,…

- Irina Loghin da asigurari ca se simte bine acum dupa ce a consultat de urgenta un medic, informeaza Romania TV. Ea era ingrijorata ca ar fi putut lua un virus care a ucis multi oameni in America. Citeste si Cetatean saudit, arestat in SUA in legatura cu atentatele teroriste din 2001 "Nu…

- Interventie de salvare in Capitala, pe Calea Rahovei! Un muncitor care lucra pentru repararea unui cablu electric subteran a fost prins partial sub o placa de beton.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE pe servicii La fata locului s-au deplasat…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia.In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Saptamana trecuta, la sediu Grupului de Intervenție nr. 4, din Otopeni, a avut loc ședința de evaluare a activitații acestei unitați, in anul 2017. Concluziile raportului au fost pozitive, comandantul Grupului, col. Irinel Precup, apreciind ca activitatea desfașurata de subalternii sai a fost foarte…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Dobrogea) are in dotare 39 de autospeciale pentru interventie a caror vechime depaseste 10 ani si sunt folosite in continuare la un rulaj mare, potrivit raportului prezentat luni de seful institutiei col. Daniel-Gheorghe Popa, in cadrul sedintei de bilant…

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarețe de la noi trece, in aceasta perioada, prin momente cat se poate de dificile. Iar asta din cauza unor probleme de sanatate extrem de grave pe care le-a descoperit recent.

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- De cate ori are ocazia, Delia și soțul ei pleaca in vacanța. Asia este atracția favorita a artistei. De aceasta data, cantareața a fost nevoita sa-și intrerupa concediul pentru ca Razvan avea unele afaceri de rezolvat.

- Institutul National al Patrimoniului (INP) spune ca trebuie luate masuri de urgenta pentru protejarea Cazinoului din Constanta pentru ca degradarea acestuia sa nu se accentueze, dar ca deocamdata nu este clar cine ar urma sa faca aceste lucrari de conservare - Compania Nationala de Investitii (CNI)…

- Au avut mii de misiuni pentru salvarea a mii de oameni. Este vorba despre Detașamentul de Pompieri Arad care „acopera” o suprafața de 2203,57 kmp (un municipiu, patru orașe și 23 de comune) cu 284.820 de locuitori și o raza de intervenție de 51 de km. Detașamentul de Pompieri Arad are in subordine Punctele…

- Cea mai noua varianta a emblematicului model Mercedes G Class a fost lansata cu fast la Salonul auto de la Detroit, pentru presa, iar invitat special la eveniment a fost actorul Arnold Schwarzenegger. Cu palarii texane pe cap(si ciocnind shots-uri cu snaps), Schwarzenegger si Dieter Zetsche, boss-ul…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, fiind purtat de valul de zapada intr-o rapa adanca de peste 500 de metri. Salvatorii montani au intervenit imediat.

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el.Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe…

- Mai multe echipaje de la E.On Gaz intervin in aceasta seara (azi, 7 ianuarie) in Micro 14, dupa ce au fost semnalate scurgeri de gaze. Locuitorii de pe Aleea Prahovei au semnalat ca simt miros de gaze. Mai multe echipaje de la E.On Gaz s-au deplasat la fața locului pentru a depista sursa scurgerilor…