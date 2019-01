M-22 lanseaza piesa „White Lies”

Proiectul M-22 reprezinta colaborarea-fenomen dintre producatorul Matt James si Frank Sanders, care a luat nastere in urma intalnirii celor doi la Amsterdam Dance Event. In aceasta formula unica, M-22 a ajuns sa creeze unele dintre cele mai echilibrate si exuberante piese house din ultima perioada, lucru demonstrat si de noua lor lansare, „White Lies”. Anul 2018 a fost unul decisiv pentru cariera celor doi – piesa lor de debut, „First Time”, a fost certificata cu discul de platina in Marea Britanie, ocupand pozitia a opta din clasamentul BBC Radio 1 al celor mai ascultate piese ale anului trecut.…