Lvov: Trei morţi în urma aterizării de urgenţă a unui avion cargo ''Trei persoane au fost ucise, trei persoane au fost ranite si soarta altor doua persoane este necunoscuta'', au declarat serviciile de urgenta ucrainene, care au mentionat ca este vorba despre sapte membri ai echipajului si o persoana care insotea incarcatura aflata la bord. Aparatul, de tip Antonov 12, a aterizat joi dimineata la mai putin de 2 kilometri de pista aeroportului din Lvov, fara a lua foc, au precizat serviciile de urgenta. Intr-o fotografie publicata pe site-ul acestora, poate fi vazut avionul cu o aripa avariata. Potrivit ministrului ucrainean al infrastructurii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Antonov-12 ucrainean a aterizat forțat la un kilometru și jumatate de aeroportul Lviv dupa ce disparuse de pe radar în vestul Ucrainei, vineri dimineața, au informat serviciile de urgența, citate Reuters. Avionul cu patru motoare proiectat în perioada sovietica a disparut…

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale, care incep insa sa scada in intensitate, dupa ce au provocat moartea a sase persoane, au declarat duminica serviciile de urgenta, citate de AFP. Doua campinguri din provincia Alicante au fost evacuate,…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP,

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP. Furtunile au lovit zona…

- Un avion de transport marfa s-a prabușit miercuri in parcarea unui atelier de reparații camioane situat in apropierea aeroportului Toledo, in statul american Ohio, in urma caruia doua persoane au murit, potrivit CNN.In urma accidentului au murit doua persoane, a declarat purtatorul de cuvant…

- Toate cazurile de persoane decedate au fost consemnate vineri, printre acestea numarandu-se o familie din Kathmandu ai carei membri au murit striviti de un perete al casei care a cedat in urma intemperiilor. In total, 1.175 de persoane au ramas fara locuinte, potrivit Centrului National pentru…