Luxor, clădire prăbuşită. Mai multe persoane au murit Turista germana trecea prin fata cladirii cand aceasta s-a prabusit in jurul orei 18:00 locale (16:00 GMT). Ea a murit la spital ca urmare a ranilor, a declarat purtatorul de cuvant al provinciei Luxor, Salah al-Mandouh. Sapte egipteni au fost de asemenea raniti, a adaugat el. Un german care mergea cu victima in acel moment a fost de asemenea ranit si transportat la spital, potrivit unor surse medicale. Cladirea cu trei etaje, din caramizi de noroi, s-a prabusit in timp ce un grup de turisti vizita zona din oras. Luxor si imprejurimile sale sunt una dintre cele mai importante destinatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

