Luxemburgul, lovit de o tornadă masivă; şase răniţi şi multe pagube materiale Sase persoane au fost ranite vineri in urma trecerii unei tornade prin sud-vestul Luxemburgului, care a provocat si pagube materiale, potrivit unui bilant provizoriu al pompierilor, relateaza AFP.



Rafalele de vant au atins viteze de pana la 128 km/h, potrivit serviciului meteorologic.



Tornada a lovit Bascharage si Petange, localitati din sud-vestul marelui ducat, limitrofe Belgiei si orasului francez Longwy, in jurul orei locale 17.30.



Inregistrari video cu acoperisuri si seminee luate pe sus de puterea vantului au facut rapid turul retelelor de socializare.

