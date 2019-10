Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri, alaturi de premierul ungar Viktor Orban, ca exista o "criza politica" intre Comisia Europeana si Parlamentul UE, parand sa ii atribuie vina Ursulei von der Leyen, care, potrivit unui expert, risca sa se confrunte cu respingerea echipei, conform…

- Lionel Messi (32 de ani) a inscris al 43-lea gol blaugrana din lovitura libera, reușita cu numarul 420 in LaLiga, in meciul cu Sevilla, scor 4-0, in etapa a opta. Cristiano Ronaldo (34 de ani) are 419 in primele cinci campionate europene. A așteptat ceva Leo Messi pentru a inscrie intaia oara in acest…

- Dmitri Trapeznikov, care a fost pentru o scurta perioada, anul trecut, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk (DNR) din estul Ucrainei, a fost numit joia trecuta primar interimar al orasului Elista, capitala Kalmikiei. Sute de oameni care se opun acestei numiri au manifestat duminica in…

- Cele mai bune remedii pentru sanatate și frumusețe vin din natura, la pachet cu un rasfaț pe cinste. Izvoarele de ape minerale, ape termale, namoluri terapeutice sunt cateva dintre resursele naturale care trateaza o gama larga de afecțiuni. Fie ca vrei sa ameliorezi anumite probleme legate mușchi, oase,…

- Anul trecut s-a dus o lupta crunta, mai ales in culise, pentru ca Romania sa profite cat de cat de pe urma resurselor sale naturale. Conform articolului 136 din Constituție, alineatele 3 și 4: “(3) Bogațiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil,…

- (foto: BBC) Etienne Schneider, ministrul Sanatatii al Marelui Ducat de Luxemburg, a explicat in aceasta luna motivele pentru care a depus in Parlament un proiect de lege care vizeaza legalizarea consumului la discretie a cannabisului in tara sa. Parlamentul va lua decizia in toamna iar intrarea legii…

- „Faptul ca memorandumul este semnat de ambasador (n.r. Guvernele SUA și Romaniei, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, au semnat, la Washington, un memorandum, dupa cum a spus Antena 3), și nu de un membru al Guvernului, este o scadere a forței politice a memorandumului respectiv. Acolo vorbim…

- Planul autoritatilor britanice de a construi noi centrale nucleare este posibil sa fie afectat daca Brexitul va pune in pericol o mana de lucru vitala, sudorii calificati, informeaza Bloomberg. Numarul disponibil de sudori calificati este unul redus de mai multi ani, iar situatia se va agrava…