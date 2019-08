Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, consumul de energie al cladirilor de locuinte reprezinta 40% din consumul total de energie inregistrat in tarile din Uniunea Europeana, in timp ce necesarul energetic pentru acest consum este realizat preponderent din combustibili poluanti.

- Cercetatorii Universitatii de stat din Montana au analizat fisele de sanatate ale copiilor din liceele americane dintre anii 1993 si 2007 si au constatat ca in randul adolescentilor a scazut cu 10- in cazul statelor in care a fost legalizat consumul, arata BBC si Digi24. In SUA, consumul de canabis…

- Ecotaxele, instrumente pe care Franta intentioneaza sa le majoreze in 2020, se dezvolta lent in Uniunea Europeana si se lovesc frecvent de miscari de protest, arata o analizata realizata de AFP. Guvernul francez şi-a anunţat marţi intenţia de a introduce o ecotaxă variind între…

- Reprezentanții Ministerului Sanatatii transmit ca directiile de sanatate publica si serviciile de urgenta prespitalicesti au activat planurile de masuri pentru zilele caniculare. Reprezentanții ministerului au cerut serviciilor de ambulanta alertarea echipajelor si suplimentarea acestora,…

- Romania poate deveni in 2021 numarul unu in Uniunea Europeana la suprafata agricola certificata bio, daca noua Agentie pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare va functiona conform legii si va certifica cel putin trei milioane de hectare de pasuni, care nu au vazut niciun gram de…

- Deputatul Dumitru Lovin ridica o noua problema de interes major pentru valcenii care traiesc in zona Dragasani. De aceasta data, parlamentarul ALDE ii solicita Sorinei Pintea, ministrul Sanatatii, sa faca ceva pentru spitalul municipal din sudul judetului nostru. „Cu toate ca locuitorii din sudul judetului…

- Romania va deveni cel mai mare producator din gaze din Uniunea Europeana, daca Marea Britanie va parasi spatiul comunitar, a anuntat marti ministrul Energiei Anton Anton. „Am constatat cu placere, poate...