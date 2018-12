Stiri pe aceeasi tema

- Luxemburgul va deveni prima tara din lume in care transportul public va fi gratuit, a relatat miercuri The Guardian in editia sa online. Biletele pentru transportul cu trenul, tramvaiul si autobuzul vor fi eliminate incepand de vara viitoare, conform planurilor guvernului de coalitie reales al premierului…

- Elevii, studenții, dar și pensionarii cu venituri mici vor beneficia de gratuitate la mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Baia Mare. Proiectul, inițiat de primarul Catalin Cherecheș, va fi supus votului consilierilor locali in ședința de joi, 27 septembrie.Gratuitatea va fi acordata…