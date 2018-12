Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Luxemburg a promis ca anul viitor, in vara, transportul public va fi gratuit in totalitate. Prin aceasta masura autoritațile vor sa descurajeze transportul cu autovehiculele personale și sa evite astfel ambuteiajele din jurul capitalei țarii. Deși nu toți cetațenii sunt convinși ca masura…

- Transportul public va fi gratuit in totalitate, anul viitor, in vara, in Luxemburg, in premiera in Uniunea Europeana. Modificarea face parte dintr-un demers al autoritaților de a descuraja transportul cu autovehiculele personale și de a fi evitate astfel ambuteiajele din jurul capitalei țarii.

- In timp ce in mai multe tari din Europa au in dezbatere proiecte care vizeaza majorarea tarifelor pentru transportul public, nou instalatul guvern al unei natiuni de pe batranul continent a comunicat ca va elimina orice tarif pentru calatorii care urca in trenuri, autobuze sau tramvaie.

- Amenzile pentru cei care cElEtoresc cu liniile STB (fost RATB) cresc, conform noului regulament at serviciului de transport. Pe langE aceastE schimbare, apare "i amendarea celor care ocupE scaune cu bagaje fErE a plEti o cElEtorie in plus, dar "i cei cu abonament care nu valideazE.

- Primele autobuze electrice de transport public in comun vor circula de anul viitor in municipiul Suceava, pe traseele gestionate de TPL.„La licitatia pentru achizitionarea a cinci autobuze electrice din fonduri elvetiene au fost depuse doua oferte, din partea Anadolu Rom SRL si GD Bus ...

- Grevele de avertisment de la AITT, cel mai mare operator de transport public din Dambovita, nu au avut niciun efect. Sindicalistii nu au ajuns la niciun acord cu conducerea societatii, asa ca miercuri, 10 octombrie, a fost declansata reva generala, incepand cu ora 06.00.

- Primariile vor putea depune la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in perioada 3 octombrie – 2 noiembrie 2018, dosare de finantare pentru achizitia de autovehicule mai putin poluante pentru transportul public de persoane. Potrivit unui comunicat de presa al AFM, doua noi programe care vizeaza…

- Elevii, studenții, dar și pensionarii cu venituri mici vor beneficia de gratuitate la mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Baia Mare. Proiectul, inițiat de primarul Catalin Cherecheș, va fi supus votului consilierilor locali in ședința de joi, 27 septembrie.Gratuitatea va fi acordata…