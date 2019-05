Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este ziua in care Brigitte Sfat și Florin Pastrama au devenit, oficial, soți și soție. Printre cei prezenți la marele eveniment se numara și Otilia Bilionera, care a fost una dintre marile atracții ale zilei.

- Deși pot fi considerați unul dintre cuplurile mai noi ale showbiz-ului nostru, Brigitte Sfat și Florin Pastrama se pregatesc deja de nunta. Un eveniment cu adevarat fericit, pe care amandoi il așteapta cu nerabdare.

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ales deja și cine le vor fi nași de nunta. Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a gandit ca primul pe lista de nași sa fie cantarețul Jorge, cu care s-a ințeles foarte bine la show-ul Ferma. "M-am gandit sa te pun pe tine. Tu ne-ai ursit. Dar tu vei fi primul…

- Idila pe care au inceput-o pare sa devina din ce in ce mai serioasa pentru Brigitte Sfat și Florin Pastrama. Cei care nu au crezut deloc in dragostea lor au acum parte de o mega lovitura: cei doi au depus actele pentru a deveni soț și soție!

- Casnicia cu Brigitte Sfat e istorie pentru Ilie Nastase (72 de ani). Fostul jucator de tenis s-a casatorit astazi civil cu Ioana Simion (43 de ani). The post Ilie Nastase s-a casatorit din nou! Prima imagine de la cununia civila cu Ioana Simion appeared first on Renasterea banateana .

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama sunt, cu siguranta, cuplul momentului in showbiz! Nu se iubesc de mult timp, dar cei doi simt ca sunt facuti unul pentru celalalt, asa ca au hotarat sa treaca la urmatorul pas: nunta. Insa, exista ceva ce Florin Pastrama trebuie neaparat sa stie, inainte de marele eveniment.