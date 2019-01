Muzeul Luvru din Paris, care si-a doborat propriul record de frecventare in 2018, lanseaza incepand din 5 ianuarie 2019 o nocturna gratuita in prima sambata din fiecare luna pentru a-si diversifica publicul. Noutatea este ca in anumite sali se va oferi asistenta publicului, informeaza AFP.



"Exista oameni care se tem ca nu inteleg muzeul. Aceasta nocturna vrea sa raspunda acestei nevoi (...) cu explicatii, comentarii, spectacole, concerte", subliniaza directorul institutiei, Jean-Luc Martinez. ''Scopul este de a pastra acest public care se simte pierdut. Gratuitatea nu este…