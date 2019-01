Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a depăşit pragul de zece milioane de vizitatori în 2018 Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a depasit pragul de zece milioane de vizitatori in 2018, cifra pe care nu a atins-o nicio alta galerie de arta din lume, a anuntat conducerea acestuia. "Pentru prima data in istoria sa, si cred ca pentru prima data in istoria muzeelor, mai mult de zece milioane de persoane au vizitat Luvru in 2018", a declarat joi pentru AFP Jean-Luc Martinez, presedintele-director al muzeului parizian, Jean-Luc Martinez. In 2018, numarul vizitatorilor care au pasit pragul muzeului a fost de 10,2 milioane, ceea ce reprezinta o crestere cu 25% fata de anul anterior, potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

