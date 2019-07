Luuk De Jong a fost transferat la PSV Eindhoven la FC Sevilla pentru 12,5 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul FCSB a anunțat luni, 1 iulie, ca fundașul Gabriel Simion (21 de ani) va ajunge la Astra Giurgiu, iar mijlocașul Ianis Stoica (16 ani) va merge la Petrolul Ploiești, sub forma de imprumut, potrivit mediafax."Jucatorii Gabriel Simion si Ianis Stoica au fost imprumutati pentru sezonul…

- O instanta din Moscova l-a condamnat luni pe opozantul Alexei Navalnii la 10 zile de inchisoare, pentru participarea la o manifestatie neautorizata, transmite AGERPRES.Navalnii, cunoscut drept critic al Kremlinului, a fost unul din cei peste 500 de protestatari retinuti luna trecuta la o manifestatie,…

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, a declarat ca, dupa data de 15 iulie, gradul de ocupare pe litoral va ajunge la 95 la suta, estimand ca in aceasta vara la malul marii vor sosi peste doua milioane de turisti, anunța news.ro.Dragos…

- O mașina a fost proiectata in gardul unei case, in urma unui accident produs, luni, in localitatea Recea, din județul Olt. In accident au fost implicate doua mașini, iar șoferul uneia dintre ele a fost ranit și transportat la spital, potrivit mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Olt,…

- Jon Jones (31 de ani) este de acord sa lupte in categoria grea a UFC-ului, insa iși dorește o suma mare de bani pentru a face acest lucru, potrivit mediafax.Citește și: Vești uriașe pentru toți elevii! Masura-bomba a Guvernului – Ecaterina Andronescu anunța ca sunt bani Potrivit ESPN,…

- Trei cetațeni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunși sub un autocar, au fost prinși, luni, de polițiștii de frontiera din Constanța. Tinerii, cu varste cuprinse intre 21 și 26 de ani, au declarat ca intenționau sa ajunga in țari din Vestul Europei, potrivit mediafax.Citește…

- IKEA Pallady, al doilea magazin din Romania al lantului suedez de mobilier, a inregistrat vanzari de aproape 8 milioane lei in prima saptamana de la deschidere, potrivit unui comunicat, potrivit news.ro.”In prima saptamana de la deschidere, magazinul IKEA Pallady a inregistrat vanzari de 7.861.142…