Lustraţie pentru magistraţi. Rădulescu: Cei cu procese pe baza protocoalelor să plece "Eu am facut comentarii si pot sa fac orice comentariu oricand vrea sau nu vrea domnul Tariceanu sau alti colegi ai mei, vizavi de un protocol sau un consens pe baza modificarilor legilor Justitiei. (...) Acest consens e greu sa-l ai cu USR sau PNL atata timp cat noi nu cadem de acord cu niste principii. Primul principiu pe care eu l-as pune in discutie ar fi legea lustratiei. Daca suntem toti de acord, toate partidele, ca magistratii care au facut parte din echipele mixte si au sustinut procese sau anchete pe baza de protocoale sau pe baza de inregistrari ilegale trebuie sa suporte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

