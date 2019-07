Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci si romani cu prilejul editiei din acest an Festivalului Dac Fest ce are loc in acest weekend pe platoul de la Magura Uroiului, langa orasul Simeria, turistii fiind invitati sa mai vada, intre altele, ateliere antice, un ritual de nunta dacica sau un targ de sclavi.

Potrivit reprezentantilor Asociatiei Terra Dacica Aeterna, pe langa grupurile de reenactori din tara, la Dac Fest sunt prezente si alte organizatii de profil din Italia, Bulgaria, Ungaria si Rusia.

De asemenea, la editia din acest an este organizat si un concurs…