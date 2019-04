Stiri pe aceeasi tema

- Statul Islamic a fost invins in ultimul petec de teritoricu ce il controla in Siria, in Baghouz, potrivit Forțelor Democratice Siriene (SDF), care au anunțat sfarșitul auto-proclamatului "califat" ce se intindea la un moment dat pe o treime din teritoriul Irakului și Siriei, transmite Reuters.

- Guvernul de coalitie din Germaniei a ajuns la un acord privind retragerea cetateniei germane in cazul combatantilor teroristi, desi masura nu se va aplica pentru orice luptator german din Statul Islamic detinut in prezent in Siria, relateaza luni dpa. Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie,…

- O alianta arabo-kurda sustinuta de Washington în Siria a anuntat sâmbata ca a lansat "batalia finala" pentru a-i elimina pe jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic (SI) din ultima lor reduta din estul tarii aflate în razboi, transmite AFP, citata de Agerpres."Batalia…

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…

- Luptele care au izbucnit in ianuarie intre diferitele unitați ale Armatei Siriene Arabe, din cauza imparțirii zonelor de influența in regiunile controlate de guvernul lui Bashar al Assad, au dus la eliminarea forțelor pro-iraniene din zona in care trupele ruse dețin doua puncte de observare de importanța…

- Fortele armate ale Statelor Unite ale Americii au inceput retragerea echipamentelor din Siria, a confirmat, sub anonimat, un responsabil din cadrul Departamentului Apararii de la Washington, citat de France Presse. “Din motive de securitate, nu voi da deocamdata mai multe ...

- Fortele armate ale SUA au inceput retragerea echipamentelor din Siria, a confirmat joi un responsabil din cadrul Departamentului Apararii, citat de AFP. "Din motive de securitate, nu voi da deocamdata mai multe detalii", a adaugat reprezentantul Pentagonului. Informatia a fost difuzata initial de CNN,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat ca SUA si aliatii vor expulza „fiecare soldat iranian” din Siria, el incercand sa ofere asigurari natiunilor din Orientul Mijlociu ca Washingtonul nu se retrage din regiune in ciuda faptului ca Trump a ordonat retragerea trupelor din Siria, scrie…