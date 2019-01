Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din China și din Statele Unite vor organiza discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, au anunțat vineri reprezentanții Ministerului Economiei din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii americani vor fi conduși de adjunctul pentru Comerț Jeffrey…

- Nori de furtuna se aduna deasupra economiei mondiale, iar guvernele si bancile centrale ar putea sa nu fie pregatite corespunzator pentru a face fata turbulentelor, a avertizat marti prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, David Lipton, transmite Reuters. "Ca mulţi…

- Fostul atlet paralimpic Oscar Pistorius și-a schimbat viața, in penitenciarul din Pretoria in care iși ispașește pedeapsa pentru uciderea iubitei sale, in 2013, de Ziua Indragostiților. Tatal sportivului sud-african a dezvaluit ca Oscar ”coordoneaza și ajuta la ințelegerea lecturilor din Biblie”. De…

- Halterofila canadiana Christine Girard a intrat in posesia medaliei de aur cucerita la JO de vara de la Londra, din anul 2012, devenind prima campioana olimpica din Canada la aceasta disciplina sportiva, informeaza Reuters. Cu ocazia ceremoniei care a avut loc luni, la Centrul National…

- Lee Min-Hye a cucerit medalia de aur la intrecerile continentale asiatice in proba de contracronometru individual. In 2008, la Olimpiada de la Beijing, ea a incheiat pe locul 19 in clasamentul pe puncte din intrecerile pe velodrom, iar in 2012, la Olimpiada de la Londra, a terminat a 15-a. Nascuta…

- Stabilita in SUA din 1991, Daniela Silivas-Harper este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie, avand in palmares trei titluri de campioana olimpica, sapte de campioana mondiala si cinci de campioana europeana.