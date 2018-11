Sportiva romana Stefania Claudia Priceputu va evolua, joi, intr-un meci pentru medalia de bronz la cat. 50 kg, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23, gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Stefania Priceputu a invins-o in optimi pe kazaha Svetlana Ankiceva, in sferturi a trecut de Divya Tomar (India), dar in semifinale a fost invinsa de japoneza Miho Igarashi. In meciul pentru bronz programat joi, romanca o va infrunta pe castigatoarea dintre Oksana Livaci (Ucraina) si Lisa Ersel (Germania). In limitele cat. 59 kg, Madalina Simona Tudor va lupta…