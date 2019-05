Lupte între rebelii separatişti şi forţele guvernamentale ucrainene 'Am reflectat indelung despre "cat de multe lucruri au in comun" Ucraina si Rusia (asa cum ii place Kremlinului sa sustina). In realitate, dupa anexarea Crimeii si agresiunea din Donbas, din "ceea ce avem comun" a ramas un singur lucru - granita de stat: 2295 de kilometri si 400 de metri', afirma Zelenski, cerand Rusiei sa permita Ucrainei sa preia controlul complet asupra frontierei comune de partea ucraineana in estul tarii. 'Abia dupa aceasta vom putea continua cautarea elementelor "comune"' intre cele doua state, adauga el.



