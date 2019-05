Viceprimarul PSD, Marian Olan, din comuna giurgiuveana Izvoarele apare intr-o filmare amenințandu-l cu o sabie pe președintele organizației ALDE din localitate, Alin Banica. Imaginile il arata pe viceprimarul PSD cum scoate sabia din mașina și vine spre un șeful ALDE local. Alin Banica a declarat pentru G4Media.ro ca viceprimarul PSD a venit dupa el in fața biroului firmei sale: ”A scos din mașina sabia și m-a amenințat, l-a lovit pe un prieten de-al meu care a incercat sa-l opreasca. M-a amenințat in legatura cu politica, eu am fost in trecut primarul localitații și l-am susținut pe el și pe…