- Masacru intr-o inchisoare din Bolivia. Cel puțin șapte pușcariași au fost uciși, iar 25 de oameni, printre care șase polițiști, au fost raniți, dupa ce forțele de ordine au efectuat o razie cu scopul de a confisca armele aflate in posesia deținuților care controlau

- Un accident rutier a avut loc, joi, pe strada Constantin Bratescu din municipiul Constanța. Patru autovehicule au fost avariate. Doua dintre ele au intrat in coliziune, dupa care au fost proiectate in alte doua parcate. Un autoturism s-a rasturnat, doua persoane fiind ranite, una dintre ele ramanand…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Dupa condamnarile definitive ale jurnalistilor turci, cateva stiri temporare au rasarit si in mass-media de la noi. Surprinzator este ca cei care au transmis stirile chiar au crezut ca transmit „o stire“.

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli. Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate. A urmat tornada care a doborat pomi, stalpi de iluminat si panouri stradale. Numeroase…

- Unul dintre cei doi soferi, un barbat de 49 de ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens unde s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic incat conducatorul auto care a provocat accidentul a ramas incarcerat. Alti sase…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Accident in cartierul Crangași din București. 4 oameni au fost raniți in urma accidentului in care au fost implicate doua mașini. Accidentul s-a produs in urma cu scurt timp pe Calea Crangași-Bulevardul Constructorilor. Doua mașini s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi a trecut pe culoarea roșie…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite și 50 au fost arestate, sambata in Kiev, in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP citat de Agerpres. Dintre persoanele ranite, șase au fost manifestanți…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat joi, in timpul declaratiei de presa in care a propus revocarea sefei DNA, Laura Kovesi, cazuri de oameni arestati "pe nedrept", care au fost apoi achitati si au primit despagubiri de la CEDO. "Lucrurile bune nu le justifica pe cele rele. Trebuie sa dezvoltam…

- Un grav accident s-a produs intre un autovehicul prevazut cu sapte locuri, in care se aflau tot atatea persoane si un alt autoturism in care se aflau trei persoane si care s-a rasturnat in urma impactului. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres, o victima din al doilea autoturism…

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News, citat de news.ro.

- O masina a incercat sa patrunda miercuri in sediul agentiei de informatii NSA, in apropiere de capitala americana Washington, provocand deschiderea focului si soldandu-se cu trei ranit, relateaza AFP. ”Nu exista nicio proba care sa arate ca acest caz are lagaturi cu terorismul”, a declarat, intr-o…

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata si alte peste 100 au fost ranite in Bolivia la sfarsitul saptamanii trecute in cursul unui carnaval din cauza accidentelor de masina, a violentelor si a inundatiilor, a anuntat marti guvernul din La Paz, citat de agentia Xinhua. In cadrul unei…

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova în timpul celei mai puternice furtuni de zapada înregistrate în acest oras de la începerea înregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica

- Accident rutier grav pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Doi oameni au murit, iar inca trei au fost raniți, dupa ce cele doua mașini in care se aflau s-au ciocnit frontal. In urma loviturii, alte trei automobile au fost avariate.

- O camioneta a intrat in pietoni pe o strada aglomerata din Shanghai, China. Cel putin 18 oameni au fost raniti, iar trei dintre victime au ajuns in stare grava la spital. Unii martori au declarat ca in portbagajul dubitei au vazut mai multe canistre cu gaz.

- 14 oameni au fost raniti in orasul georgian Tbilisi, dupa ce o bucata de tavan s-a prabusit intr-o statie de metrou.Mai multe ambulante au fost trimise pentru preluarea victimelor. Statia a fost evacuata complet si inchisa temporar.

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- Accident aviatic s-a produs si in statul american Florida. Trei oameni au fost raniti dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit.Victimele au fost internate in stare grava. Tot astazi s-a produs un accident aviatic in regiunea Poltava din Ucraina.

- Cel putin doi oameni au fost murit si 10 au fost raniti grav, dupa ce un tren a deraiat in afara orasului Milano, din Italia. Totodata, peste 100 de oameni au fost trimisi la spital cu rani minore.Accidentul s a petrecut in jurul orei 7 dimineata ora locala .Autoritatile au pornit o investigatie pentru…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Un vulcan a erupt in apropiere de o statiune de ski din centrul Japoniei. 15 oameni au fost raniti in urma incidentului, dar viata lor este in afara pericolului. Alerta a fost ridicata la gradul trei pe o scara de cinci niveluri.

- Un grup de teroristi a luat cu asalt un hotel important din capitala Afganistanului, Kabul. Cel putin cinci oameni au murit, iar sase au fost raniti dupa ce jihadistii au deschis focul si au aruncat grenade in incinta cladirii. Una dintre victime este un cetatean strain.

- Turcia a intervenit militar in regiunea Afrin din nordul Siriei. Zeci de tancuri si avioane au deschis focul asupra kurzilor din acea zona. Pana acum, in urma atacurilor au murit noua oameni, iar 13 au fost raniti. Victimele sunt sase civili si trei kurzi.

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.…

- Carnagiu la Bagdad, unde cel putin 38 de oameni au fost ucisi si 105 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas. Exploziile s-au produs in apropierea unei piete extrem de aglomerate in fiecare dimineata.

- Intentia unui grup de tineri, de diferite varste, din Galati, de a-si regla conturile cu un grup rival, a fost intrerupta de jandarmii galateni tocmai cand acestia se pregateau sa se ia la bataie.

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- Brazilia a retrait luni un capitol negru al închisorilor sale dupa ce cel putin 9 persoane au murit si alte 14 au fost ranite într-o confruntare într-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la împlinirea unui an de la masacrul de la un centru de detentie din orasul…

- Trei oameni au fost raniti dupa ce un autobuz a intrat intr-un grup de persoane care se aflau intr-o statie pentru autobuze din Moscova, iar Politia a demarat o ancheta pentru a determina circumstantele producerii accidentului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- ​Vietnamul are o unitate militara cibernetica speciala cu 10.000 de oameni care sa contracareze raspandirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le considera ca fiind eronate, scrie presa locala care citeaza un oficial de rang inalt din armata. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori si doua…

- Peste 200 de perchezitii, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata au fost efectuate, in ultimele doua saptamani. Patru traficanți au fost arestați, marți. Politia Romana transmite ca au fost vizate aproape 300 de persoane și au fost ridicate droguri, bani, echipamente I.T. și…

- Un autobuz a patruns luni intr-un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa. Momentul in care s-a produs accidentul a fost surprins pe camere de supraveghere. Atenție, imaginile va pot afecta emoțional!

- Un autobuz a iesit luni de pe sosea si a intrat intr-un aglomerat pasaj pietonal subteran din Msocova, ucigand cel putin patru persoane, transmit agentiile rusesti de stiri, citate de Reuters. Imaginile postate pe retelele de socializare arata un autobuz plonjand pe treptele pasajului pietonal, zdrobind…

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…