- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- "Aceasta postare este in totala contradictie cu filosofia de viata prezenta in tarile nordice. Danemarca este una dintre cele mai civilizate tari din lume. A face glume pe seama vietii si libertatii unui om, care in momentul acesta este un inalt lider politic in Romania, lider ales, este total neobisnuit.…

- Liderii PSD se pregatesc de noi mitinguri pe final de campanie electorala, susține Romania TV. Intrebat daca mai sunt eficiente aceste mitinguri, Bogdan Chirieac a raspuns ca in cazul PSD, cel puțin, aceste mitinguri electorale sunt benefice, pentru ca transmite membrilor și simpatizanților ca nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "cea mai dura reactie din ultimii doi ani" avertismentele transmise miercuri de Comisia Europeana privind situatia statului de drept din România."Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun,…

- Frans Timmemans, vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat miercuri ca avertizeaza Guvernul de la București sa nu intreprinda acțiuni care sa afecteze sistemul judiciar, menționand ca a avut numeroase discuții cu prmeierul Viorica Dancila in ultimele doua luni."Situația din Romania. Am ...

- La Washington am avut intalniri cu vicepreșdintele Mike Pence, cu secretarul pentru Comerț, Wilbur Ross, cu șefa Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și cu premierul Netanyahu, a declarat Viorica Dancila, la RTV. Toate aceste intalniri, toate aceste discuții au repus Romania pe harta mondiala și…

- Lia Olguța Vasilescu se intoarce in Guvern . Liderul PSD, Liviu Dragnea , a anunțat ca fostul ministru al Muncii va fi consilier onorific al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura, informeaza Știripesurse.ro. Respinsa de mai multe ori de președintele Klaus Iohannis pentru funcția…