Lupte grele între Gaza şi Israel, au fost lansate peste 400 de rachete Rachetele au ajuns pana in Be'er Sheva, aflat in centrul Israelului. Israelul a lovit 200 de tinte Hamas din Fasia Gaza; toate scolile din sud au fost inchise; surse neaga ca ar fi avut loc discutii privind incetarea focului. Potrivit unui oficial militar, peste 250 de rachete au fost lansate spre sudul si centrul Israelului, iar zeci dintre ele au fost interceptate. O sursa apropiata gruparii palestiniene Hamas a declarat pentru Haaretz ca organizatia a decis sa faca pasi seriosi impotriva Israelului, din cauza faptului ca guvernul israelian a implementat greu intelegerile la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

