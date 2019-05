Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele au crescut in intensitate in Idlib.

„Regimul nu iși respecta promisiunile in legatura cu incetarea focului in regiune, in ciuda faptului ca exista un acord in acest sens", a declarat ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar. El a adaugat ca intensificarea violențelor din zona ar putea…