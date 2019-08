Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de combatanti ai fortelor pro-regim au murit sambata in explozia unor munitii pe un aeroport militar din provincia Homs din centrul Siriei, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP si DPA. Cauzele exploziei de pe aeroportul militar Shayrat…

- Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDH), peste 50 de persoane, in majoritate civili, au fost ranite in bombardamentele puternice efectuate la inceputul acestei saptamani in provincia Idleb, situata in nord-vestul Siriei. Surse medicale anunța de asemenea in jur de o suta de raniți.…

Cel putin 28 de persoane, inclusiv sapte civili, au fost ucise in urma unor bombardamente ruse si siriene efectuate in regiunile Idleb si Hama, situate in nord-vestul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), conform Mediafax.

- Fortele guvernamentale siriene si-au intensificat luni loviturile aeriene asupra zonelor controlate de rebeli in provincia Idlib, omorand cel putin opt civili, au indicat o echipa de salvare si o organizatie...

- Corespondentul AFP a vazut 17 autobuze care transportau femei si copii parasind tabara suprapopulata, care adaposteste in special familiile cu legaturi cu gruparea Statul Islamic.Aceste femei si copii urmeaza sa fie transportati in regiunile Raqqa et Tabqa, in nordul Siriei, unde se vor…

- Un precedent bilant indica 17 morti. Explozia a provocat de asemenea ranirea a peste 20 de oameni, a precizat, pentru AFP, Rami Abdel Rahman, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), o organizatie cu sediul in Marea Britanie care dispune de o vasta retea de surse in Siria…

Zeci de persoane au fost ucise in nord-vestul Siriei dupa ce rebelii din regiune au lansat un contraatac marți impotriva forțelor pro-guvernamentale, potrivit unui raport al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Al Jazeera, potrivit mediafax.

- Belgia, Germania si Kuweit au solicitat miercuri organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate pentru a discuta despre reaparitia luptelor in regiunea de nord-vest a Siriei, potrivit informatiilor furnizate de surse diplomatice de la ONU, transmite AFP. Fortele guvernamentale…