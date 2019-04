Stiri pe aceeasi tema

- Un individ din Fasia Gaza a tras focuri de arma, vineri, spre militari israelieni, in zona de frontiera, armata israeliana atacand, in replica, pozitii ale miscarii islamiste Hamas din teritoriul palestinian.Conform unor surse citate de site-ul Ynetnews.com, un individ a tras focuri de arma…

- Zeci de protestatari palestinieni au fost raniti, unii fiind în stare grava, în cursul confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fâsia Gaza si Israel, afirma surse citate de cotidianul Times of Israel conform Mediafax.Peste 10.000 de palestinieni au…

- Fortele armate israeliene au anuntat luni ca au inceput sa loveasca ”tinte teroriste Hamas din intreaga Fasie Gaza”, la cateva ore dupa ce o racheta trasa din teritoriul palestinian a lovit o locuinta de langa Tel Aviv.

- Armata israeliana a efectuat vineri 100 de lovituri asupra pozitiilor detinute de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la tirurile cu rachete dinspre enclava palestiniana in directia regiunii Te...

- Armata israeliana a efectuat vineri 100 de lovituri asupra pozitiilor detinute de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la tirurile cu rachete dinspre enclava palestiniana in directia regiunii Tel Aviv in seara zile de joi, incidente survenite intr-o perioada cu riscuri ridicate, potrivit…

- Armata israeliana a efectuat vineri in zori o serie de lovituri militare asupra pozitiilor detinute de miscarile islamiste Hamas si Jihadul Islamic in Fasia Gaza ca represalii la tirul de rachete in directia Israelului dinspre enclava palestiniana, au informat surse din serviciile de securitate, relateaza…

- Cel putin doi palestinieni au fost împuscati mortal de armata israeliana în cursul protestelor desfasurate vineri dupa-amiaza la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Times of Israel, conform Mediafax.Mii de palestinieni…

- Egiptul a deschis frontiera cu Fasia Gaza de la Rafah pentru trei zile incepand de marti, a anuntat Ministerul de Interne palestinian condus de Hamas, informeaza dpa. Frontiera va fi deschisa pana joi dupa amiaza. Din 6 ianuarie, aceasta frontiera era deschisa doar pentru cei care se intorceau in Fasia…