- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Lucrari de intretinere a drumurilor nationale. Tratamente bituminoase la receldquo;, in valoare…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, DRDP Iasi a actionat in judecata Primaria Iasi, reprezentata prin primar Mihai Chirica, pentru refuzul de a incheia procesele verbale de predare/primire a sectoarelor de drum national situate in municipiul Iasi, respectiv DN 24, km 183-941 - km 188-150,…

- Dupa cum v-am mai informat, pe 2 august anul trecut, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitație contractul privind proiectarea și execuția „Variantei de ocolire a municipiului Barlad”. Potrivit calendarului stabilit inițial, firmele au avut la dispoziție…

- La sfarșitul lunii trecute, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca licitația pentru construirea centurii de ocolire... The post La revedere, centura de sud! appeared first on Renasterea banateana .

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost amendata cu 9.135 lei de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție pentru neindeplinirea obligației de intreținere a drumului public pe timp de iarna. Mai exact, sancțiunea a fost aplicata pentru ca nu…

- Mai multe segmente de drumuri nationale vor fi inchise traficului rutier, de vineri pana duminica, in anumite intervale orare, pe timpul desfasurarii Raliului Brasovului, manifestare sportiva ajunsa la cea de-a 47-a editie Vineri, 23 martie, vor fi inchise urmatoarele drumuri nationale:…

- Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ALERTA - Comisia pentru Legile Justitiei a dat UNDA VERDE legii privind functionarea…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale, informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei citate, echipele CNAIR au actionat, in ultimele 12 ore,…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila – Drajna), DN 21A (Baraganu – Tandarei), DN 2B (Braila – Galati) si DN 22B (Vizireni – Sendreni, judetul Galati), din cauza fenomenului meteo de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe doua drumuri din judetul Tulcea, intre Horia si Nalbant si intre Topolog si Cataloi, incepand cu ora 8:00, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Ramane insa restrictia de tonaj,…

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre […]

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre localitatile Smardan - Tulcea si Tulcea - Baia, DN 22D intre localitatile Macin si Horia, si DN…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit cu 827 de autoutilaje si a raspandit 1.577 tone de materiale antiderapante, la nivel national, luni in intervalul orar 5:00 - 12:00, se arata intr-un comunicat de presa al CNAIR remis AGERPRES. "Mentionam ca la aceasta…

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- “Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza recepția și deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) și 4 (Porr), deși se poate circula în perfecta siguranța cu viteza maxima permisa pe autostrada atât pe tronsonul Decea-Turda, precum și pe…

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu 845 de utilaje de deszapezire si cu aproape 3.000 de tone de material antiderapant. Ninge in 19 judete din tara si se continua actiunile de curatare a soselelor, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit…

- VIDEO Test drive pe autostrada. De la Turda la Aiud Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier, așa cum o demonstreaza cea mai recenta filmare piblicata de Asociatia Pro Infrastructura. Cei aproape 30 de km de autostrada vor fi receptionati abia in primavara,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o firma care se va ocupa de intretinerea drumurilor nationale din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Astfel, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Intretinere…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a atribuit recent un contract de reparatii la pod pe DN21 km 89 668, la Slobozia ndash; la DRDP Constanta. Potrivit Licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autovidanje. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte primite, castigatoare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, scoate la licitatie contractul de achizitii publice "Servicii de mentenanta pentru sistemul de monitorizare a traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A2, sector…

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.117 autoutilaje si 5.881 tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat Compania Nationala…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din Tulcea si Constanta, dupa ce au fost ridicate restrictiile de tonaj, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca, joi dimineața, ora 5.30, din cauza fenomenelor meteorologice sunt inchise circulației doua sectoare de drumuri naționale. Este vorba despre: DN 67C, intre Novaci și Ranca, județul Gorj inchis din cauza viscolului și DN 11C…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Procesul de receptie in cazul Lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost suspendat din cauza existentei unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania Nationala…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, în perioada 14 - 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru a asigura circulatia rutiera în conditii de…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat, sambata, patru imagini cu loturile 1 și 2 ale Autostrazii Sebeș Turda, care se intind de la Sebeș la Aiud. La inspecția in vederea recepției care a avut loc saptamana aceasta, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a declarat,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA va achita 200.943.577 de lei pentru achizitia si transportul semnalizarii verticale, necesara drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea companiei. Locul principal de livrare este reprezentat de sediile sectiilor…

- Anunțul facut vineri de Ministerul Transporturilor vizeaza inceperea lucrarilor de la Pasajul Domnești. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) e emis ordinul pentru demararea proiectului in valoare de aproximativ 91,55 milioane lei, fara TVA.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) deschide traficului primul lot de autostrada din 2018. Este vorba de lotul 3 al Autostradzii Sebes-Turda, de 12,3 kilometri, intre localitațile Aiud și Decea. Cel de-al doilea tronson, aflat intre Decea și Turda va fi recepționat,…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00