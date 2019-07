Lupte de gladiatori la ,,Gala Born to Fight”, la Predeal Prima editie a ,,Galei Born to Fight – Romania”,va avea loc sambata, 6 iulie, incepand cu orele 16,00, in incinta salii de sport a Liceului Mihail Saulescu din Predeal. Evenimentul reprezinta un spectacol captivant de full kombat, dar si demonstratii de lupta ce implica gladiatori, daci, romani, lupte siciliene cu cutite, tehnici profesioniste de atac si aparare pentru cutit si sabie, precum si alte surprize. „Prima ediție ne va aduce aminte de viața razboinica a stramoșilor noștri! Invincibila legiune a XIII-a Gemina va fi pusa la incercare de vitejii razboinici daci. Nu vor exista prizonieri!… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

