Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Alexandra Nicoleta Anghel a ratat, vineri, medalia de bronz in limitele categoriei 72 de kilograme la Campionatelor Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Bucuresti. In finala mica, sportiva romana care cucerise bronzul la editia trecuta…

- Sportivul Florin Tita si-a asigurat o medalie dupa ce s-a calificat, vineri, in finala categoriei 55 de kilograme (greco-romane) la Campionatele Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti. In finala de sambata, el il va intalni pe Vitali Kabaloev…

- Sportiva romana Andreea Beatrice Ana va lupta, joi, in finala pentru medalia de bronz la categoria 55 kg (lupte feminin), din cadrul Campionatelor Europene de lupte care au loc in aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti. Andreea Beatrice Ana o va intalni in finala mica pe invingatoarea…

- Petru Ianulov, luptatorul moldovean de stil liber, este la un pas de a cuceri medalia de aur la Campionatele Europene, ce sa desfașoara in aceste zile la București. El s-a calificat in finala competiției din categoria de greutate de pana la 86 kilograme.

- ​Sportivul român Marian Dragulescu s-a calificat, joi, în finala de la sarituri în cadrul Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), potrivit site-ului oficial al competitiei.Dragulescu a încheiat calificarile cu a sasea medie, 14,616, dupa sarituri de…

- Luptatorul de stil greco-roman Artiom Deleanu a adus Moldovei prima medalie la Campionatele Europene de tineret de pana la 23 de ani, care se desfașoara in orașul sarb Novi Sad. Deleanu a cucerit medalia de bronz in categoria de greutate de pana la 55 de kilograme.

- Mirela Vaida merge in finala Eurovision Romania din 17 februarie, care va avea loc la Bucuresti, dupa ce a fost cea mai votata concurenta, de catre telespectatori. Vedeta, insarcinata in sapte luni, s-a bucurat enorm.

- Ambasada Suediei din Bucuresti a publicat pe pagina de Facebook un videoclip in care apare Eva, o fetita de 10 ani, originara din Romania, care s-a calificat in finala „Suedezii au talent“. Eva a vorbit in fata juriului in limba ...