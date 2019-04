Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Țolu a fost prezent in platoul emisiunii La Maruța, unde a facut marturisiri despre povestea de dragoste pe care o traiește cu Lili Sandu. Silviu Țolu formeaza un cuplu de cațiva ani cu vedeta de televiziune Lili Sandu. La emisiunea moderata de Catalin Maruța, Silviu Țolu a facut marturisri…

- Ministerul Educației a anunțat ca a alocat 65 de milioane de lei pentru imbunatațirea condițiilor in școlile care au grupuri sanitare in curte. Decizia MEN a venit insa la trei zile dupa ce un copil de trei ani a murit in fosa septica neacoperita corespunzator dintr-o școala din Iași. Acum MEN vrea…

- Cele opt televiziuni regionale ale Digi24 se inchid, dupa ce Consiliul National al Audiovizualului a aprobat solicitarea RCS & RDS de a retrage licentele. Posturile locale ale Digi24 vor inceta sa mai emita incepand din 27 martie 2019: Brasov, Constanta, Cluj-Napoca, Craiova , Galati, Iasi , Oradea…

- Unul dintre cele mai fascinante triunghiuri amoroase din Romania a fost relația dintre Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Veronica Micle, dragostea eterna a celui dintai. Este adevarat ca Ion Luca Caragiale s-a iubit cu Veronica Micle, fapt care a starnit mania celui mai mare poet roman din toate…

- Brigitte și Florin Pastrama par sa-și dezvolte relația din ce in ce mai tare. Dorm imbrațișați, iși fac masaj, iși spun vorbe șoptite, se tachineaza, iși spala hainele reciproc, iar colegii din ferma sunt cu ochii pe ei. Cu toții simt tensiunea dintre cei doi, stau și analizeaza, insa ramane de vazut…

- Mihaela Radulescu a dat detalii despre cum este relația cu Felix Baumgartner pe durata cat ea este prinsa cu filmarile pentru show-ul Ferma, de la Pro TV. Mihaela Radulescu este implicata intr-un nou proiect la Pro TV. Este vorba despre show-ul Ferma, pe care il prezinta la Pro TV. Departe de iubitul…

- Invitat la Antena 3, David Saranga, noul ambasador al Israelului la București, a facut mai multe declarații legate de recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului și mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Diplomatul a declarat ca fiecare țara are dreptul de a-și alege capitala…