Luptatorii din judetul Constanta au dominat Campionatul National de Kung-Fu, desfasurat la Medgidia (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica 4.11.2018, la sala "Dan Spataru" din Medgidia se va desfasura Campionatul National de Kung Fu la proba "Shuai Jiao" individual si la echipe la probele "Tuishou" si "Sanda Light Fighting".Campionatul este organizat sub tutela Federatiei Romane de Arte Martiale de Contact, la copii 4 13 ani,…

- In perioada 26ndash;28 octombrie a.c., in urma actiunii desfasurata de Inspectoratul General al Politiei Romane la nivel national, privind siguranta in trafic a tuturor participantilor, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, alaturi de agenti din cadrul Birourilor Rutiere Constanta, Medgidia…

- Sambata, 20 octombrie, la sala „Dan Spataru” din Medgidia, se va desfasura un stagiu de Kung-Fu la proba de Shuai-Jiao si un curs de arbitraj. Shuai-Jiao, cunoscuta si sub numele de wrestling chinezesc, este o forma de pregatire de lupta in picioare, cu eschive si tehnici de proiectare. In aceasta proba…

- Sambata, 20 octombrie a.c., la sala de sport "Dan Spataru" din Medgidia, se va desfasura un stagiu de Kung Fu la proba de "Shuai Jiao" si un curs de arbitraj. Cunoscuta si sub numele de "Wrestling" chinezesc, "Shuai Jiao" este o forma de pregatire de lupta in picioare eschive si cu tehnici de proiectare.…

- Sambata, 20 octombrie, in sala „Dan Spataru” din Medigidia, se va desfasura un stagiu de pregatire la Kung Fu, proba Shuai-Jiao si un curs de arbitraj, la care pot sa participe sportivi, instructori, antrenori si arbitri. Doua saptamani mai tarziu, pe 4 noiembrie, in aceeasi sala din Medgidia, va avea…

- Cantaretul de muzica usoara Dan Spataru s a nascut pe 2 octombrie 1939, la Aliman, Constanta si s a stins din viata pe 8 septembrie 2004 la Bucuresti. Potrivit Wikipedia, Dan Spataru s a nascut in 2 octombrie 1939. Si a petrecut copilaria la Aliman, comuna natala, in Ion Corvin si la Medgidia, alaturi…

- Scoala Gimnaziala Mircea Dragomirescu, cu sediul in Medgidia, strada Ion Creanga, numarul 15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant aprobat prin H.G., numarul 286 2011, modificata si completata de H.G. numarul 1027 2014.Denumirea postului: 1 post secretar bibliotecar,…

- Cantaretul de muzica usoara Dan Spataru s a nascut pe 2 octombrie 1939, la Aliman, Constanta si s a stins din viata pe 8 septembrie 2004 la Bucuresti. Potrivit Wikipedia, Dan Spataru s a nascut in 2 octombrie 1939. Si a petrecut copilaria la Aliman, comuna natala, in Ion Corvin si la Medgidia, alaturi…