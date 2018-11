Politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul IPJ Maramures au efectuat in cursul serii de luni 12 perchezitii domiciliare pe raza localitatilor Viseu de Sus, Baia Mare, Poienile de sub Munte si Ruscova, in urma actiunii desfasurate cinci persoane fiind retinute, informeaza un comunicat de presa al institutiei.

Conform IPJ, mandatele au fost puse in aplicare in urma extinderii cercetarilor intr-un dosar penal privind comiterea de infractiuni silvice pe raza judetului Maramures. In caz, 13 barbati sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de abuz in serviciu, omisiunea sesizarii,…